День молитви і посту через вибори президента відбудеться 30 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Суботу, 30 березня, оголошено національним днем молитви і посту в намірі виборів Президента України. Про це повідомив голова Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій єпископ Віталій Кривицький, передає УНН з посиланням на Католицький медіа-центр.
"З ініціативи Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій і за підтримки Президента України 30 березня 2019 року оголошено днем молитви і посту в намірах чесних і мирних президентських виборів", - цитує медіа-центр слова голови ВРЦіРО єпископа Віталія Кривицького.
Як зазначається, президентські вибори – дуже важлива подія. "Нехай піст і молитва кожного громадянина України спричиняться до вибору на посаду Президента людини, яка цього гідна", - додали у медіа-центрі.
Нагадаємо, глава ПЦУ Епіфаній надав благословення до завершення виборчого процесу в усіх храмах Помісної Української православної церкви підносити молитовні прохання про справедливі вибори Глави Української держави, за мир та єдність в Україні.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.