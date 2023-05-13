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День матери и День памяти украинцев, которые спасали евреев. Что еще отмечаем 14 мая

День матери и День памяти украинцев, которые спасали евреев. Что еще отмечаем 14 мая

Киев • УНН

 • 2175233 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая, во второе воскресенье месяца, в Украине как и многих странах мира отмечается День матери, пишет УНН.

Праздник берет свое начало из США, а его инициатором стала Анна Джарвис, которая таким образом хотела почтить память своей матери Энн Джарвис.

Энн Джарвис родила 13 детей, из которых выжили только четверо. Женщина занималась общественной деятельностью. В частности, боролась с антисанитарией, детской смертностью, помогала матерям, у которых проблемы со здоровьем.

После смерти Энн Джарвис, дочь Анна решила как-то почтить ее память. Впервые День матери был отмечен в штате Вирджиния в 1910 году. А с 1914 года второе воскресенье мая стало общенациональным Днем матери для США.

В первой половине ХХ века в Украине тоже отмечали День матери. Но в 1939 году в СССР он был отменен. Праздник был восстановлен в Украине с 1999 года.

Также 14 мая с 2021 года отмечается День памяти украинцев, которые во время Второй мировой войны спасали евреев.
Более 2,5 тысяч украинцев были удостоены Израилем звания Праведника за то, что во время войны и Холокоста, рискуя своей жизнью, помогали евреям.

А еще 14 мая - это День рождения вазелина и День распространения информации о травмах спинного мозга.

По церковному календарю 14 мая – это День памяти пророка Иеремии. Одного из пророков, о котором есть упоминания в Ветхом Завете.

Иеремия родился в 655 году до н.э. возле Иерусалима. Считается, что когда Иеремии было 15 лет к нему сошел Господь и рассказал о его предназначении.

23 года Иеремия предрекал иудеям беды и рабство. В знак этого надел на шею сначала деревянное, а затем железное ярмо.

Также считается, что же некоторые из его пророчеств сбылись. В частности, нападение на Иерусалим царя Вавилонского Навуходоносора, и его вторжение в Египет, куда бежали иудеи. Еще до того, как второе пророчество сбылось, Иеремию в Египте убили его же соотечественники.

Именины 14 мая празднуют Иеремия, Макар, Игнат, Тамара, Нина.

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