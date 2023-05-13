День матері та День пам’яті українців, які рятували євреїв. Що ще відзначаємо 14 травня

Свято бере свій початок з США, а його ініціаторкою стала Анна Джарвіс, яка таким чином хотіла вшанувати пам’ять своєї матері Енн Джарвіс.

Енн Джарвіс народила 13 дітей, з яких вижили лише четверо. Жінка займалася громадською діяльністю. Зокрема, боролася з антисанітарією, дитячою смертністю, допомагала матерям, в яких проблеми зі здоров’ям.

Після смерті Енн Джарвіс, донька Анна вирішила якось вшанувати її пам’ять. Вперше День матері був відзначений у штаті Вірджинія у 1910 році. А з 1914 року друга неділя травня стала загальнонаціональним Днем матері для США.

У першій половині ХХ століття в Україні теж відзначали День матері. Та у 1939 році в СРСР він був скасований. Свято було відновлено в Україні з 1999 року.

Також 14 травня з 2021 року відзначається День пам’яті українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв.

Більше 2,5 тисяч українців були удостоєні Ізраїлем звання Праведника за те, що під час війни та Голокосту, ризикуючи своїм життям, допомагали євреям.

А ще 14 травня - це День народження вазеліну та День поширення інформації про травми спинного мозку.

За церковним календарем 14 травня – це День пам’яті пророка Єремії. Одного з пророків, про якого є згадки у Старому Завіті.

Єремія народився у 655 році до н.е. біля Єрусалиму. Вважається, що коли Єремії було 15 років до нього зійшов Господь і розказав про його призначення.

23 роки Єрємія передрікав іудеям біди та рабство. На знак цього надів на шию спершу дерев’яне, а згодом залізне ярмо.

Також вважається, що же деякі з його пророцтв справдилися. Зокрема, напад на Єрусалим царя Вавилонського Навуходоносора, та його вторгнення до Єгипту, куди втекли іудеї. Ще до того, як друге пророцтво збулося, Єремію у Єгипті вбили його ж співвітчизники.

Іменини 14 травня святкують Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.