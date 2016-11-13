День доброты отметили в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня на площади у Драматического театра в Мариуполе собралось несколько сотен человек, чтобы присоединиться к празднованию Дня доброты, передает корреспондент УНН.
Для детей были развлечения с клоунами, а взрослых угощали турецким пловом и полевой кашей.
Основные развлечения и угощения ждали мариупольцев с 12:00. Малышам раздавали сладости и выпечку. Кроме этого, турецкая община города угощала пловом всех желающих, а военная часть № 3057 приготовила полевую кашу. Поддержал проект и ретро-клуб "Чайка". Все желающие смогли сфотографироваться на фоне ретро-автомобилей. В финале праздника в небо запустили шарики с пожеланиями.
Справка: 13 ноября - Всемирный День Доброты (World Kindness Day). Дата выбрана в честь открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). Этот праздник отмечают жители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США.