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15 марта, 19:03 • 109496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150550 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127635 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120886 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107162 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102601 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97537 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
День доброты отметили в Мариуполе

День доброты отметили в Мариуполе

Киев • УНН

 • 9881 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня на площади у Драматического театра в Мариуполе собралось несколько сотен человек, чтобы присоединиться к празднованию Дня доброты, передает корреспондент УНН.

Для детей были развлечения с клоунами, а взрослых угощали турецким пловом и полевой кашей.

Основные развлечения и угощения ждали мариупольцев с 12:00. Малышам раздавали сладости и выпечку. Кроме этого, турецкая община города угощала пловом всех желающих, а военная часть № 3057 приготовила полевую кашу. Поддержал проект и ретро-клуб "Чайка". Все желающие смогли сфотографироваться на фоне ретро-автомобилей. В финале праздника в небо запустили шарики с пожеланиями.

Справка: 13 ноября - Всемирный День Доброты (World Kindness Day). Дата выбрана в честь открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). Этот праздник отмечают жители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США.

Украинские Национальные Новости

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