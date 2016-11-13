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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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День доброти відзначили в Маріуполі

День доброти відзначили в Маріуполі

Київ • УНН

 • 9891 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні на площі біля Драматичного театру в Маріуполі зібралося кілька сотень людей, щоб долучитися до святкування Дня доброти, передає кореспондент УНН.

Для дітей були розваги з клоунами, а дорослих частували турецьким пловом та польовою кашею.

Основні розваги та частування чекали на маріупольців з 12:00. Малюкам роздавали солодощі та випічку. Окрім цього, турецька громада міста пригощала пловом всіх охочих, а військова частина № 3057 приготувала польову кашу. Підтримав проект і ретро-клуб “Чайка”. Всі охочі змогли сфотографуватися на фоні ретро-автомобілів. У фіналі свята в небо запустили кульки з побажаннями.

Довідка УНН: 13 листопада — Всесвітній День Доброти (World Kindness Day). Дата вибрана на честь відкриття в 1998 році в Токіо 1-й конференції Всесвітнього руху доброти (World Kindness Movement). Це свято відзначають жителі Австралії, Канади, Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великобританії та США.

Українські Національні Новини

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