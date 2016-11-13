День доброти відзначили в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні на площі біля Драматичного театру в Маріуполі зібралося кілька сотень людей, щоб долучитися до святкування Дня доброти, передає кореспондент УНН.
Для дітей були розваги з клоунами, а дорослих частували турецьким пловом та польовою кашею.
Основні розваги та частування чекали на маріупольців з 12:00. Малюкам роздавали солодощі та випічку. Окрім цього, турецька громада міста пригощала пловом всіх охочих, а військова частина № 3057 приготувала польову кашу. Підтримав проект і ретро-клуб “Чайка”. Всі охочі змогли сфотографуватися на фоні ретро-автомобілів. У фіналі свята в небо запустили кульки з побажаннями.
Довідка УНН: 13 листопада — Всесвітній День Доброти (World Kindness Day). Дата вибрана на честь відкриття в 1998 році в Токіо 1-й конференції Всесвітнього руху доброти (World Kindness Movement). Це свято відзначають жителі Австралії, Канади, Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великобританії та США.