Демонстрация "единства" под сталинские марши прошла в Севастополе

Студенты, пенсионеры, сотрудники бюджетных предприятий города, высших и средних учебных заведений, российских общественных организаций под звуки маршей сталинского периода 30-50-х годов прошли от площади Нахимова до площади Лазарева. Во время шествия в центре Севастополя ограничили движение автотранспорта.

Перед началом мероприятия демонстрантам раздали трехцветные флажки и воздушные шарики цветов российского флага.

Напомним, в Москве на ходу ко Дню единства собралось около 80 тыс. человек.

Заметим, что День народного единства отмечается в России с 2005 года. Инициатива ввести праздник принадлежала межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату начали отмечать после аннексии полуострова Россией.