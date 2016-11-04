Демонстрація "єдності" під сталінські марші пройшла у Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Севастополі з нагоди російського свята “День народної єдності” відбулася демонстрація. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає УНН.
Студенти, пенсіонери, співробітники бюджетних підприємств міста, вищих і середніх навчальних закладів, російських громадських організацій під звуки маршів сталінського періоду 30-50-х років пройшли від площі Нахімова до площі Лазарева. Під час ходи в центрі Севастополя обмежили рух автотранспорту.
Перед початком заходу демонстрантам роздали триколірні прапорці та повітряні кульки кольорів російського прапора.
Нагадаємо, у Москві на ходу до Дня єдності зібралося близько 80 тис. людей.
Зауважимо, що День народної єдності святкують в Росії з 2005 року. Ініціатива запровадити свято належала міжрелігійній раді Росії. У Криму цю дату почали відзначати після анексії півострова Росією.