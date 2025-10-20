Дело "Золотого мандарина": апелляция разрешила заочное досудебное расследование в отношении Логвинского

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Георгия Логвинского, подозреваемого в организации схемы, по которой подконтрольная ему компания "Золотой мандарин" получила 54 млн гривен из госбюджета. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

По материалам дела, речь идет об экс-нардепе Георгии Логвинском.

20 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП, отменила определение следственного судьи ВАКС от 01 апреля 2025 года и постановила новое, которым удовлетворила ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования в отношении организатора схемы – бывшего нардепа - говорится в сообщении.

Определение вступило в законную силу с момента его провозглашения и является окончательным, обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В САП напомнили, что 10 июля 2023 года по поручению руководителя САП прокурор совместно с детективами НАБУ сообщил о подозрении в организации завладения из госбюджета и легализации более 54,179 млн грн бывшему народному депутату Украины, действующему адвокату, действия которого квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Он стал седьмым подозреваемым в рамках дела "Золотого мандарина". Это стало возможным из-за прекращения у экс-нардепа иммунитета, который он имел благодаря родственным связям с судьей ЕСПЧ.

Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины.

Напомним

В 2023 году НАБУ объявило в розыск экс-депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в организации завладения через компанию "Золотой мандарин ойл" более 54 млн грн. Экс-нардеп накануне прекращения его иммунитета, как родственника судьи ЕСПЧ, покинул территорию Украины.