15:34
Справа “Золотого мандарина”: апеляція дозволила заочне досудове розслідування щодо Логвинського

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП, надавши дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо екснардепа Георгія Логвинського. Його підозрюють в організації схеми, за якою компанія "Золотий мандарин" отримала 54 млн гривень з держбюджету.

Справа “Золотого мандарина”: апеляція дозволила заочне досудове розслідування щодо Логвинського

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо екснардепа Георгія Логвинського, підозрюваного в організації схеми, за якою підконтрольна йому компанія "Золотий мандарин" отримала 54 млн гривень з держбюджету. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.

Деталі

За матеріалами справи, мова йде про екснардепа Георгія Логвинського.

20 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 01 квітня 2025 року та постановила нову, якою задовольнила клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно організатора схеми – колишнього нардепа 

- йдеться в повідомленні.

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та є остаточною, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

У САП нагадали, що 10 липня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор спільно з детективами НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння з держбюджету та легалізації понад 54,179 млн грн колишньому народному депутату України, чинному адвокату, дії якого кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Він став сьомим підозрюваним у межах справи "Золотого мандарина". Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав завдяки родинним зв’язкам із суддею ЄСПЛ.

Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.

Нагадаємо

У 2023 році НАБУ оголосило в розшук екс-депутата Георгія Логвінського підозрюваного в організації заволодіння через компанію "Золотий мандарин ойл" понад 54 млн грн. Екснардеп напередодні припинення його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, залишив територію України.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Державний кордон України
Національне антикорупційне бюро України