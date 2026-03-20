Дело о захвате судна "Сапфир" передали в суд: подозревают трех военных рф
В суд передали акт в отношении трех оккупантов, захвативших гражданское судно возле Змеиного. Экипаж незаконно удерживали и вывезли в РФ перед обменом.
Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех военнослужащих черноморского флота рф, которые лишили свободы гражданских лиц во время захвата украинского судна "Сапфир" в 2022 году. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех военнослужащих черноморского флота рф - бывшего начальника штаба - первого заместителя командующего флотом, командира разведывательного корабля "Экватор" и капитана спасательно-буксировочного судна "Шахтер
Им инкриминируют военное преступление – незаконное лишение свободы гражданских лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 26 февраля 2022 года военные рф захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир" вблизи острова Змеиный. Судно выполняло гуманитарную миссию, не военного назначения. На борту находился 21 гражданский человек - 17 членов экипажа и 4 гражданских, среди которых медик и священнослужители. Все были незаконно задержаны
По предварительной информации, после захвата высокопоставленный чиновник флота рф допрашивал капитана и пытался установить связи экипажа с украинскими военными и спецслужбами, зная о гуманитарном статусе судна.
В дальнейшем людей ограничивали в передвижении, проводили допросы и обыски с угрозами и демонстрацией оружия. Судно отбуксировали во временно оккупированный Крым, а экипаж вывезли на территорию рф. В марте–мае 2022 года их освободили в рамках обмена
Кроме того, военного, отдавшего приказ о захвате "Сапфира", впоследствии повысили до командующего черноморским флотом рф.
Последовательная работа в таких знаковых делах - от сбора доказательств до направления обвинительного акта в суд и в дальнейшем поддержание прокурорами публичного обвинения – в очередной раз свидетельствует, что правовая система Украины неуклонно работает в условиях войны. Военные преступления документируются, ответственность персонализируется, формируя прочный фундамент для послевоенного правосудия
Командующий черноморским флотом россии получил подозрение за приказ захватить украинское судно "Сапфир", которое эвакуировало раненых возле острова Змеиный. Судно с 21 гражданским принудительно перевезли в оккупированный Крым, а затем в россию.