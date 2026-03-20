Дело о захвате судна "Сапфир" передали в суд: подозревают трех военных рф

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех военнослужащих черноморского флота рф, которые лишили свободы гражданских лиц во время захвата украинского судна "Сапфир" в 2022 году. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Им инкриминируют военное преступление – незаконное лишение свободы гражданских лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 26 февраля 2022 года военные рф захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир" вблизи острова Змеиный. Судно выполняло гуманитарную миссию, не военного назначения. На борту находился 21 гражданский человек - 17 членов экипажа и 4 гражданских, среди которых медик и священнослужители. Все были незаконно задержаны

По предварительной информации, после захвата высокопоставленный чиновник флота рф допрашивал капитана и пытался установить связи экипажа с украинскими военными и спецслужбами, зная о гуманитарном статусе судна.

В дальнейшем людей ограничивали в передвижении, проводили допросы и обыски с угрозами и демонстрацией оружия. Судно отбуксировали во временно оккупированный Крым, а экипаж вывезли на территорию рф. В марте–мае 2022 года их освободили в рамках обмена

Кроме того, военного, отдавшего приказ о захвате "Сапфира", впоследствии повысили до командующего черноморским флотом рф.

Последовательная работа в таких знаковых делах - от сбора доказательств до направления обвинительного акта в суд и в дальнейшем поддержание прокурорами публичного обвинения – в очередной раз свидетельствует, что правовая система Украины неуклонно работает в условиях войны. Военные преступления документируются, ответственность персонализируется, формируя прочный фундамент для послевоенного правосудия