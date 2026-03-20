Графіки відключень електроенергії
Київ • УНН

 • 658 перегляди

До суду передали акт щодо трьох окупантів, які захопили цивільне судно біля Зміїного. Екіпаж незаконно утримували та вивезли до рф перед обміном.

Справу щодо захоплення судна "Сапфір" передали до суду: підозрюють трьох військових рф

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох військовослужбовців чорноморського флоту рф, які позбавили волі цивільних під час захоплення українського судна "Сапфір" у 2022 році. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох військовослужбовців чорноморського флоту рф - колишнього начальника штабу - першого заступника командувача флоту, командира розвідувального корабля "Экватор" та капітана рятувально-буксирувального судна "Шахтер

- йдеться у дописі.

Їм інкримінують воєнний злочин – незаконне позбавлення волі цивільних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 лютого 2022 року військові рф захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір" поблизу острова Зміїний. Судно виконувало гуманітарну місію, не військового призначення. На борту перебувала 21 цивільна особа - 17 членів екіпажу та 4 цивільних, серед яких медик і священнослужителі. Усіх було незаконно затримано

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, після захоплення, високопосадовець флоту рф допитував капітана, і намагався встановити зв’язки екіпажу з українськими військовими та спецслужбами, знаючи про гуманітарний статус судна.

Надалі людей обмежували у пересуванні, проводили допити й обшуки із погрозами та демонстрацією зброї.Судно відбуксирували до тимчасово окупованого Криму, а екіпаж вивезли на територію рф. У березні–травні 2022 року їх звільнили в межах обміну

- йдеться у повідомленні.

Крім того, військового, який віддав наказ про захоплення "Сапфіра", згодом підвищили до командувача чорноморського флоту рф.

Послідовна робота в таких знакових справах - від збору доказів до направлення обвинувального акту в суд і в подальшому підтримання прокурорами публічного обвинувачення – вкотре засвідчує, що правова система України неухильно працює в умовах війни. Воєнні злочини документуються, відповідальність персоналізується, формуючи міцний фундамент для післявоєнного правосуддя

- прокоментував направлення до суду справи керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток.

Командувач чорноморським флотом росії отримав підозру за наказ захопити українське судно "Сапфір", яке евакуювало поранених біля острова Зміїний. Судно з 21 цивільним примусово перевезли до окупованого Криму, а потім до росії.

Алла Кіосак

