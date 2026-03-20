Справу щодо захоплення судна "Сапфір" передали до суду: підозрюють трьох військових рф

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох військовослужбовців чорноморського флоту рф, які позбавили волі цивільних під час захоплення українського судна "Сапфір" у 2022 році. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.

Їм інкримінують воєнний злочин – незаконне позбавлення волі цивільних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 лютого 2022 року військові рф захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір" поблизу острова Зміїний. Судно виконувало гуманітарну місію, не військового призначення. На борту перебувала 21 цивільна особа - 17 членів екіпажу та 4 цивільних, серед яких медик і священнослужителі. Усіх було незаконно затримано

За попередньою інформацією, після захоплення, високопосадовець флоту рф допитував капітана, і намагався встановити зв’язки екіпажу з українськими військовими та спецслужбами, знаючи про гуманітарний статус судна.

Надалі людей обмежували у пересуванні, проводили допити й обшуки із погрозами та демонстрацією зброї.Судно відбуксирували до тимчасово окупованого Криму, а екіпаж вивезли на територію рф. У березні–травні 2022 року їх звільнили в межах обміну

Крім того, військового, який віддав наказ про захоплення "Сапфіра", згодом підвищили до командувача чорноморського флоту рф.

Послідовна робота в таких знакових справах - від збору доказів до направлення обвинувального акту в суд і в подальшому підтримання прокурорами публічного обвинувачення – вкотре засвідчує, що правова система України неухильно працює в умовах війни. Воєнні злочини документуються, відповідальність персоналізується, формуючи міцний фундамент для післявоєнного правосуддя