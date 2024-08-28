Дело о штурме Капитолия: первый обвиняемый получил тюремный срок

Первый участник штурма Капитолия США, который ворвался в здание 6 января, был приговорен во вторник к более чем четырем годам заключения, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

«Майкл Спаркс, житель Кентукки, который выступал против результатов президентских выборов 2020 года и призывал к насилию в Интернете за несколько месяцев до дня атаки, был приговорен к 53 месяцам в федеральной тюрьме», - пишет издание.

Прокуроры по делу Спаркса сняли с него обвинения в препятствовании проведению выборов - в том, в чем Министерство юстиции страны ссылалось в более чем 300 делах 6 января (включая дело Трампа) - до вынесения приговора. Этот шаг последовал за июньским постановлением Верховного суда США относительно таких обвинений.

Спаркса признали виновным присяжными в марте по всем шести выдвинутым ему обвинениям.

Согласно судебным документам, Спаркс попал в здание в тот день через окно - несмотря на то, что в его сторону распылили перцовый баллончик и приказали остановиться - и был частью толпы, которая преследовала офицера Юджина Гудмана по лестнице. Сержант полиции Капитолия США дал показания, что Спаркс дал как бы «зеленый свет» для тех, кто пошел за ним в здание в тот день.

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