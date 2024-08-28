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Справа про штурм Капітолію: перший обвинувачений отримав тюремний термін

Київ • УНН

 • 13367 перегляди

Майкл Спаркс, який увірвався до Капітолію 6 січня, отримав 53 місяці ув'язнення. Його визнали винним за шістьма обвинуваченнями.

Першого учасника штурму Капітолію США, який увірвався до будівлі 6 січня, було засуджено у вівторок до більш ніж чотирьох років ув'язнення, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

"Майкл Спаркс, житель Кентуккі, який виступав проти результатів президентських виборів 2020 року і закликав до насильства в Інтернеті за кілька місяців до дня атаки, був засуджений до 53 місяців у федеральній в'язниці", - пише видання.

Прокурори у справі Спаркса зняли з нього обвинувачення у перешкоджанні проведенню виборів - у тому, у чому Міністерство юстиції країни посилалося у більш ніж 300 справах 6 січня (включаючи справу Трампа) - до винесення вироку. Цей крок послідував за червневою ухвалою Верховного суду США щодо таких обвинувачень.

Спаркса визнали винним присяжними в березні за всіма шістьма висунутими йому обвинуваченнями.

Згідно з судовими документами, Спаркс потрапив у будівлю того дня через вікно - попри те, що у його бік розпорошили перцевий балончик і наказали зупинитися - і був частиною натовпу, який переслідував офіцера Юджина Гудмана сходами. Сержант поліції Капітолію США дав свідчення, що Спаркс дав ніби "зелене світло" для тих, хто пішов за ним у будівлю того дня.

Справа про штурм Капітолія: Трамп підтвердив, що хотів приїхати туди 6 січня02.05.24, 09:06 • 32193 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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