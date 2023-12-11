Дело о незаконном завладении аэропортом "Одесса": ВАКС арестовал экс-мэра Одессы

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, который является подозреваемым по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса". Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Сообщается, что 11 декабря следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно бывшему мэру Одессы.

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

Дополнение

НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Костусева.

В Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.