Дело о незаконном завладении аэропортом "Одесса": ВАКС арестовал экс-мэра Одессы
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-мэра Одессы Костусева по делу о незаконном захвате Одесского международного аэропорта и присвоении более 2,5 млрд грн доходов.
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, который является подозреваемым по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса". Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Детали
Сообщается, что 11 декабря следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно бывшему мэру Одессы.
"Суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.
Дополнение
НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Костусева.
В Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.
Дело о незаконном завладении аэропортом "Одесса": ВАКС арестовал экс-мэра Одессы
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-мэра Одессы Костусева по делу о незаконном захвате Одесского международного аэропорта и присвоении более 2,5 млрд грн доходов.
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