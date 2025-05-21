Дело "короля обнала" Стрелковского передали в суд: детали схемы

В суд направлено дело в отношении руководителей компаний "короля обнала" Вячеслава Стрелковского, которого ранее СНБО внесло в санкционный список крупнейших обнальщиков Украины, а впоследствии Президент лишил гражданства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БЭБ.

Детективы ... завершили досудебное расследование в отношении руководителей компаний, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем крупным сетям розничной торговли. Координировал преступную деятельность, подсанкционный "король обнала", который находится за границей - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что служебные лица упоминаемых предприятий в течение длительного времени занижали налог на добавленную стоимость, не осуществляли регистрацию налоговых накладных на покупателей плательщиков НДС и на условную продажу товаров. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, в особо крупных размерах.

Общая сумма нанесенного государству ущерба подтверждена судебно-экономическими экспертизами и составляет более 764 млн грн.

Детективы БЭБ провели 35 обысков и осмотров в компаниях, изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Директорам двух компаний уже сообщено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Еще одной директрисе общества - в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде залогов. Обвинительные акты направлены в суд - информирует БЭБ.

Дополнение

Руководителю одной из компаний, уклонившихся от уплаты 767 млн грн налогов, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121 120 000 гривен. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем и служебном подлоге.

По материалам следствия, подозреваемый был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. Как писал УНН, речь идет о "Стрелке" - Вячеславе Стрелковском, которого ранее СНБО внесло в санкционный список крупнейших обнальщиков Украины, а впоследствии Президент лишил гражданства.