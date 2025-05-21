Справу "короля обналу" Стрелковського передали до суду: деталі схеми

До суду скеровано справу щодо керівників компаній "короля обналу" В’ячеслава Стрелковського, якого раніше РНБО внесло в санкційний список найбільших обнальщиків України, а згодом Президент позбавив громадянства. Про це УНН повідомляє з посиланням на БЕБ.

Детективи ... завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які надавали послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом великим мережам роздрібної торгівлі. Координував злочинну діяльність, підсанкційний "король обналу", який перебуває закордоном - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що службові особи згадуваних підприємств впродовж тривалого часу занижували податок на додану вартість, не здійснювали реєстрацію податкових накладних на покупців платників ПДВ та на умовний продаж товарів. Такі дії призвели до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, в особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих державі збитків підтверджена судово-економічними експертизами та становить понад 764 млн грн.

Детективи БЕБ провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Директорам двох компаній вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Ще одній директорці товариства - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти скеровано до суду - інформує БЕБ.

Доповнення

Керівнику однієї з компаній, що ухилились від сплати 767 млн грн податків, обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 121 120 000 гривень. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні.

За матеріалами слідства, підозрюваний був керівником однієї з компаній, підконтрольних відомому конвертатору. Як писав УНН, йдеться про "Стрелка" - В’ячеслава Стрелковського, якого раніше РНБО внесло в санкційний список найбільших обнальщиків України, а згодом Президент позбавив громадянства.