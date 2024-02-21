Дело Князева в ближайшее время могут направить в суд - Клименко
Киев • УНН
Дело бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, задержанного за взятки на общую сумму 2,7 миллиона долларов, вот-вот будет передано в суд.
Дело бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов, в ближайшее время могут направить в суд. Об этом во время брифинга рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, передает корреспондент УНН.
"Дело бывшего председателя Верховного Суда, выполняются требования статьи 290, то есть предоставлены материалы для ознакомления стороне защиты и уже ограничены они в сроках ознакомления до 1 марта. Соответственно по истечении этого срока дело будет передано в суд", - сказал Клименко.
Клименко добавил, что в отношении других фигурантов этого дела сейчас продолжается досудебное расследование, отметив, что в этом году, возможно, будут какие-то окончательные результаты.
Напомним
Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда.
Речь идет о деле в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. 18 мая ВАКС избрал меру пресечения Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в виде 107 млн 360 тысяч гривен.
31 января за бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог после того, как суд уменьшил его размер с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Дело Князева в ближайшее время могут направить в суд - Клименко
Дело бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, задержанного за взятки на общую сумму 2,7 миллиона долларов, вот-вот будет передано в суд.
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