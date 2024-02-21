Справу Князєва найближчим часом можуть направити до суду - Клименко
Київ • УНН
Справа колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, затриманого за хабарі на загальну суму 2,7 мільйона доларів, ось-ось буде передана до суду.
Справу колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів, найближчим часом можуть направити до суду. Про це під час брифінгу розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає кореспондент УНН.
"Справа колишнього голови Верховного Суду, виконуються вимоги статті 290, тобто надані матеріали для ознайомлення стороні захисту і вже обмежені вони в термінах ознайомлення до 1 березня. Відповідно після закінчення цього терміну справа буде передана до суду", - сказав Клименко.
Клименко додав, що стосовно інших фігурантів цієї справи наразі триває досудове розслідування, наголосивши, що цього року, можливо, будуть якісь остаточні результати.
Нагадаємо
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв’язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду.
Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. 18 травня ВАКС обрав запобіжний захід Князєву у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у вигляді 107 млн 360 тисяч гривень.
31 січня за колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу після того, як суд зменшив її розмір з 20 млн грн до 18,168 млн грн.