Делегации из 36 стран уже прибыли на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Делегации из 36 стран-участниц уже прибыли на Евровидение-2017, которое принимает Киев. Об этом сообщил в Тwitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает УНН.
“На Евровидение-2017 уже прибыли делегации из 36 стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене”, — написал В.Кириленко.
Напомним, в течение суток 2 мая в Украине прибыло более 160 участников и членов команд Евровидение-2017.
Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.
На # Евробачення2017 уже прибыли делегации из 36-ти стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене.— Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 мая 2017 г.