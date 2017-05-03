Делегації із 36 країн вже прибули на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Делегації із 36 країн-учасниць вже прибули на Євробачення-2017, що приймає Київ. Про це повідомив у Тwitter віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, передає УНН.
“На Євробачення-2017 уже прибули делегації із 36 країн-учасниць, 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені”, — написав В.Кириленко.
Нагадаємо, протягом доби 2 травня в Україну прибуло більше 160 учасників та членів команд Євробачення-2017.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 — 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.
На #Євробачення2017 уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць, 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені.— В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 мая 2017 г.