Делал операции по увеличению пениса в старой Toyota: в Таиланде арестовали "мобильного хирурга"

$41.760.03
48.660.10
ukenru
07:53 • 3114 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 6246 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 16364 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 17260 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 15163 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 27426 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 47992 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39229 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47713 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 87300 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
77%
751мм
Популярные новости
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 15543 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 18958 просмотра
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемыVideo21 октября, 01:40 • 4334 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 9164 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 10077 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 4156 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 16360 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 30041 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 87299 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 58289 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Режиссер
Андрей Белоус
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 10170 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 18540 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 75052 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 69977 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 89825 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото
Шахед-136

Делал операции по увеличению пениса в старой Toyota: в Таиланде арестовали "мобильного хирурга"

Киев • УНН

 • 100 просмотра

51-летнего Питтаю Мулина, известного как «Chang Yai Modify», задержали за проведение незаконных операций по увеличению пениса в его старой Toyota Corolla. Он рекламировал услуги в TikTok, не имея медицинского образования, и проводил процедуры в антисанитарных условиях.

Делал операции по увеличению пениса в старой Toyota: в Таиланде арестовали "мобильного хирурга"

51-летний самозваный врач из Бангкока задержан за проведение незаконных операций по увеличению пениса прямо в салоне его автомобиля. Мужчина без медицинского образования рекламировал услуги в TikTok и проводил процедуры в антисанитарных условиях, рискуя жизнью клиентов, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

51-летний Питтая Мулин, также известный как "Chang Yai Modify", предлагал услуги по увеличению половых органов мужчинам в Бангкоке и соседних провинциях. Но клиенты, заказывавшие эти процедуры, были шокированы, когда им предлагали сесть в старую Toyota Corolla 1990-х годов выпуска. Полиция получила несколько заявлений от "пациентов" и начала расследование.

Они обнаружили, что подозреваемый без врачебной лицензии рекламировал операции по увеличению пениса, обрезанию и имплантации в Тик Ток и утверждал, что предоставляет услуги таким образом "для удобства". Центральное следственное бюро (CIB) и Отдел полиции по защите прав потребителей (CPPD) задержали псевдохирурга 18 октября, когда он проводил вживление "пенисных шариков" в своей импровизированной операционной, припаркованной вдоль дороги.

Офицеры изъяли 189 различных видов жемчуга, местные анестетики, хирургические лезвия, хирургические иглы и другое хирургическое оборудование, которое, как указано, использовалось в антисанитарных условиях.

Сообщается, что Питтая признал, что не имел медицинского образования и научился процедурам только из видео в социальных сетях.

Он сказал: "Меня заинтересовала такая работа, поэтому я изучил ее и развил как подработку, чтобы дополнить свой доход. Я занимаюсь этим около года".

Сообщается, что Питтая брал 1000 бат (около 30 долларов) за жемчужные имплантаты, 5000 бат (приблизительно 150 долларов) за обрезание и 10 000 бат (около 300 долларов) за инъекции для увеличения пениса, во время которых наполнитель вводится внутрь для придания половому члену более объемного вида.

Наказание и штраф

Полиция сообщила, что его обвинили в "занятии медицинской практикой без регистрации и разрешения, что карается лишением свободы на срок до трех лет и/или штрафом до 30 000 бат (почти 1 тысяча долларов)".

Генерал-майор полиции Конгкрит Лерциттикун, командир отдела полиции по защите прав потребителей, сказал: "Жемчужные имплантаты или инъекции для увеличения пениса несут высокий риск воспаления или инфекции, что может привести к дисфункции пениса. Мы хотели бы предупредить причастных немедленно прекратить свою деятельность, поскольку полиция будет продолжать следить за ними и арестовывать их".

Здоровье мужчин вблизи: откровенный разговор с урологом Александром Наумчуком26.03.25, 12:32 • 402347 просмотров

Дополнение

В прошлом году был арестован мужчина, который в течение 20 лет без какой-либо квалификации проводил процедуры по увеличению пениса. Киттикорн Сонгсри из Бангкока, Таиланд, как сообщается, проводил операции по имплантации и инъекции филлеров сотням пациентов, беря за это до 450 фунтов стерлингов.

36-летний мужчина признался, что оставил образование после окончания средней школы и начал самостоятельно учиться делать импланты в 14 лет. Полицию сообщили о его практике только после того, как один клиент заявил, что перенес "тяжелую инфекцию" после инъекций силикона.

Клиники, специализирующиеся на таких процедурах, часто предлагают несколько вариантов. Один из них – это силиконовая инъекция, хирургически введенная в пенис, подобно некоторым грудным имплантатам.

Другие методы включают разрезание внутренней связки в области паха, чтобы сделать пенис визуально длиннее. Также вводят вещества, такие как филлер, для утолщения пениса.

В Швеции у 10-месячной девочки появился «микропенис»: причины аномалии выяснили врачи01.08.25, 17:48 • 4908 просмотров

Алена Уткина

Новости Мира
Обыск
Социальная сеть
Блогеры
Таиланд