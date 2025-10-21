Делал операции по увеличению пениса в старой Toyota: в Таиланде арестовали "мобильного хирурга"

51-летний самозваный врач из Бангкока задержан за проведение незаконных операций по увеличению пениса прямо в салоне его автомобиля. Мужчина без медицинского образования рекламировал услуги в TikTok и проводил процедуры в антисанитарных условиях, рискуя жизнью клиентов, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

51-летний Питтая Мулин, также известный как "Chang Yai Modify", предлагал услуги по увеличению половых органов мужчинам в Бангкоке и соседних провинциях. Но клиенты, заказывавшие эти процедуры, были шокированы, когда им предлагали сесть в старую Toyota Corolla 1990-х годов выпуска. Полиция получила несколько заявлений от "пациентов" и начала расследование.

Они обнаружили, что подозреваемый без врачебной лицензии рекламировал операции по увеличению пениса, обрезанию и имплантации в Тик Ток и утверждал, что предоставляет услуги таким образом "для удобства". Центральное следственное бюро (CIB) и Отдел полиции по защите прав потребителей (CPPD) задержали псевдохирурга 18 октября, когда он проводил вживление "пенисных шариков" в своей импровизированной операционной, припаркованной вдоль дороги.

Офицеры изъяли 189 различных видов жемчуга, местные анестетики, хирургические лезвия, хирургические иглы и другое хирургическое оборудование, которое, как указано, использовалось в антисанитарных условиях.

Сообщается, что Питтая признал, что не имел медицинского образования и научился процедурам только из видео в социальных сетях.

Он сказал: "Меня заинтересовала такая работа, поэтому я изучил ее и развил как подработку, чтобы дополнить свой доход. Я занимаюсь этим около года".

Сообщается, что Питтая брал 1000 бат (около 30 долларов) за жемчужные имплантаты, 5000 бат (приблизительно 150 долларов) за обрезание и 10 000 бат (около 300 долларов) за инъекции для увеличения пениса, во время которых наполнитель вводится внутрь для придания половому члену более объемного вида.

Наказание и штраф

Полиция сообщила, что его обвинили в "занятии медицинской практикой без регистрации и разрешения, что карается лишением свободы на срок до трех лет и/или штрафом до 30 000 бат (почти 1 тысяча долларов)".

Генерал-майор полиции Конгкрит Лерциттикун, командир отдела полиции по защите прав потребителей, сказал: "Жемчужные имплантаты или инъекции для увеличения пениса несут высокий риск воспаления или инфекции, что может привести к дисфункции пениса. Мы хотели бы предупредить причастных немедленно прекратить свою деятельность, поскольку полиция будет продолжать следить за ними и арестовывать их".

Дополнение

В прошлом году был арестован мужчина, который в течение 20 лет без какой-либо квалификации проводил процедуры по увеличению пениса. Киттикорн Сонгсри из Бангкока, Таиланд, как сообщается, проводил операции по имплантации и инъекции филлеров сотням пациентов, беря за это до 450 фунтов стерлингов.

36-летний мужчина признался, что оставил образование после окончания средней школы и начал самостоятельно учиться делать импланты в 14 лет. Полицию сообщили о его практике только после того, как один клиент заявил, что перенес "тяжелую инфекцию" после инъекций силикона.

Клиники, специализирующиеся на таких процедурах, часто предлагают несколько вариантов. Один из них – это силиконовая инъекция, хирургически введенная в пенис, подобно некоторым грудным имплантатам.

Другие методы включают разрезание внутренней связки в области паха, чтобы сделать пенис визуально длиннее. Также вводят вещества, такие как филлер, для утолщения пениса.

