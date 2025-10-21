Робив операції зі збільшення пеніса в старій Toyota: у Таїланді заарештували "мобільного хірурга"

51-річного самозваного лікаря з Бангкока затримали за проведення незаконних операцій зі збільшення пеніса прямо у салоні його автомобіля. Чоловік без медичної освіти рекламував послуги у TikTok і проводив процедури в антисанітарних умовах, ризикуючи життям клієнтів, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

51-річний Піттая Мулін, також відомий як "Chang Yai Modify", пропонував послуги зі збільшення статевих органів чоловікам у Бангкоку та сусідніх провінціях. Але клієнти, які замовляли ці процедури, були шоковані, коли їм пропонували сісти в стару Toyota Corolla 1990-х років випуску. Поліція отримала кілька заяв від "пацієнтів" і розпочала розслідування.

Вони виявили, що підозрюваний без лікарської ліцензії рекламував операції зі збільшення пеніса, обрізання та імплантації у Тік Ток і стверджував що надає послуги в такий спосіб "для зручності". Центральне слідче бюро (CIB) та Відділ поліції захисту прав споживачів (CPPD) затримали псевдохірурга 18 жовтня, коли він проводив вживлення "пенісних кульок" у своїй імпровізованій операційній, припаркованій вздовж дороги.

Офіцери вилучили 189 різних видів перлів, місцеві анестетики, хірургічні леза, хірургічні голки та інше хірургічне обладнання, яке, як вказано, використовувалося в антисанітарних умовах.

Повідомляється, що Піттая визнав, що не мав медичної освіти та навчився процедурам лише з відео в соціальних мережах.

Він сказав: "Мене зацікавила така робота, тому я вивчив її та розвинув як підробіток, щоб доповнити свій дохід. Я займаюся цим близько року".

Повідомляється, що Піттая брав 1000 бат (близько 30 доларів) за перлинні імплантати, 5000 бат (приблизно 150 доларів) за обрізання та 10 000 бат (близько 300 доларів) за ін'єкції для збільшення пеніса, під час яких наповнювач вводиться всередину для надання статевому члену більш об'ємного вигляду.

Поліція повідомила, що його звинуватили у "займанні медичною практикою без реєстрації та дозволу, що карається позбавленням волі на строк до трьох років та/або штрафом до 30 000 бат (майже 1 тисяча доларів".

Генерал-майор поліції Конгкрит Лерціттікун, командир відділу поліції захисту прав споживачів, сказав: "Перлинні імплантати або ін’єкції для збільшення пеніса несуть високий ризик запалення або інфекції, що може призвести до дисфункції пеніса. Ми хотіли б попередити причетних негайно припинити свою діяльність, оскільки поліція продовжуватиме стежити за ними та заарештовувати їх".

Минулого року було заарештовано чоловіка, який протягом 20 років без жодної кваліфікації проводив процедури зі збільшення пеніса. Кіттікорн Сонгсрі з Бангкока, Таїланд, як повідомляється, проводив операції з імплантації та ін'єкції філерів сотням пацієнтів, беручи за це до 450 фунтів стерлінгів.

36-річний чоловік зізнався, що залишив освіту після закінчення середньої школи та почав самостійно вчитися робити імпланти у 14 років. Поліцію повідомили про його практику лише після того, як один клієнт заявив, що переніс "важку інфекцію" після ін'єкцій силікону.

Клініки, що спеціалізуються на таких процедурах, часто пропонують декілька варіантів. Один з них – це силіконова ін'єкція, хірургічно введена в пеніс, подібно до деяких грудних імплантатів.

Інші методи включають розрізання внутрішньої зв’язки в області паху, щоб зробити пеніс візуально довшим. Також вводять речовини, такі як філер, для потовщення пеніса.

