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В Швеції у 10-місячної дівчинки з'явився "мікропеніс": причини аномалії з'ясували лікарі

Київ • УНН

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У Швеції у 10-місячної дівчинки збільшився клітор, що став схожим на пеніс, після контакту зі шкірою батька, який використовував тестостероновий гель. Лікарі попереджають про ризик передачі гормонів дітям через шкірний контакт.

В Швеції у 10-місячної дівчинки з'явився "мікропеніс": причини аномалії з'ясували лікарі

Десятимісячна шведської дівчинка знаходилась на грудях батька, який використовував тестостероновий гель. Згодом у неї збільшився клітор, який став схожий на маленький пеніс. Ендокринологи зі Швеції попереджають про вплив гормональних кремів на маленьку дитину. Несподівані фізичні зміни було також зафіксовано у щонайменш 10 дітей.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

Гормональні креми, можуть легко передати цю речовину своїм дітям через контакт "шкіра до шкіри". Незвичний випадок було виявлено у Швеції. У десятимісячної дівчинки у Швеції розвинувся збільшений клітор, схожий на маленький пеніс, після того, як вона лягла на груди батька, який використовував тестостероновий гель. Випадок зафіксували фахівці з лікарні Салгренска Університету Гетеборга.

Довідково

За даними Euronews Health щонайменше у десятка дітей у Швеції за останні роки відбулися неочікувані фізичні зміни після випадкового впливу гормональних гелів і спреїв.

Місцеві методи лікування, такі як гелі, креми та спреї, призначають дорослим із гормональними розладами, пацієнтам, які закінчили хіміотерапію, та іншим.

Небезпечний контакт 

Лікарі застерігають:

Існує ризик того, що діти можуть поглинати гормони через контакт шкіри до шкіри з дорослими, які використовують ці методи лікування

За словами шведських лікарів, методи захисту від гормональних розладів можуть призвести до медичних ускладнень, подібних до випадку, що було зафіксовано у Гетеборзі.

Немовлята віком до 12 місяців мають дуже абсорбуючу шкіру. Треба вберегти дітей від випадкового впливу сильнодіючих статевих гормонів

- пояснив Euronews Health доктор Йованна Дальгрен, головний лікар відділення педіатрії Університетської лікарні Сахлгренська.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я
Швеція