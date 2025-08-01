В Швеції у 10-місячної дівчинки з'явився "мікропеніс": причини аномалії з'ясували лікарі
Київ • УНН
У Швеції у 10-місячної дівчинки збільшився клітор, що став схожим на пеніс, після контакту зі шкірою батька, який використовував тестостероновий гель. Лікарі попереджають про ризик передачі гормонів дітям через шкірний контакт.
Десятимісячна шведської дівчинка знаходилась на грудях батька, який використовував тестостероновий гель. Згодом у неї збільшився клітор, який став схожий на маленький пеніс. Ендокринологи зі Швеції попереджають про вплив гормональних кремів на маленьку дитину. Несподівані фізичні зміни було також зафіксовано у щонайменш 10 дітей.
Передає УНН із посиланням на Еuronews.
Деталі
Гормональні креми, можуть легко передати цю речовину своїм дітям через контакт "шкіра до шкіри". Незвичний випадок було виявлено у Швеції. У десятимісячної дівчинки у Швеції розвинувся збільшений клітор, схожий на маленький пеніс, після того, як вона лягла на груди батька, який використовував тестостероновий гель. Випадок зафіксували фахівці з лікарні Салгренска Університету Гетеборга.
Довідково
За даними Euronews Health щонайменше у десятка дітей у Швеції за останні роки відбулися неочікувані фізичні зміни після випадкового впливу гормональних гелів і спреїв.
Місцеві методи лікування, такі як гелі, креми та спреї, призначають дорослим із гормональними розладами, пацієнтам, які закінчили хіміотерапію, та іншим.
Небезпечний контакт
Лікарі застерігають:
Існує ризик того, що діти можуть поглинати гормони через контакт шкіри до шкіри з дорослими, які використовують ці методи лікування
За словами шведських лікарів, методи захисту від гормональних розладів можуть призвести до медичних ускладнень, подібних до випадку, що було зафіксовано у Гетеборзі.
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