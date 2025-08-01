В Швеції у 10-місячної дівчинки з'явився "мікропеніс": причини аномалії з'ясували лікарі

Десятимісячна шведської дівчинка знаходилась на грудях батька, який використовував тестостероновий гель. Згодом у неї збільшився клітор, який став схожий на маленький пеніс. Ендокринологи зі Швеції попереджають про вплив гормональних кремів на маленьку дитину. Несподівані фізичні зміни було також зафіксовано у щонайменш 10 дітей.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Гормональні креми, можуть легко передати цю речовину своїм дітям через контакт "шкіра до шкіри". Незвичний випадок було виявлено у Швеції. У десятимісячної дівчинки у Швеції розвинувся збільшений клітор, схожий на маленький пеніс, після того, як вона лягла на груди батька, який використовував тестостероновий гель. Випадок зафіксували фахівці з лікарні Салгренска Університету Гетеборга.

За даними Euronews Health щонайменше у десятка дітей у Швеції за останні роки відбулися неочікувані фізичні зміни після випадкового впливу гормональних гелів і спреїв.

Місцеві методи лікування, такі як гелі, креми та спреї, призначають дорослим із гормональними розладами, пацієнтам, які закінчили хіміотерапію, та іншим.

Лікарі застерігають:

Існує ризик того, що діти можуть поглинати гормони через контакт шкіри до шкіри з дорослими, які використовують ці методи лікування