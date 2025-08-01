В Швеции у 10-месячной девочки появился «микропенис»: причины аномалии выяснили врачи

Десятимесячная шведская девочка лежала на груди своего отца, который использовал гель с тестостероном. Со временем её клитор увеличился, напоминая маленький пенис. Шведские эндокринологи предупреждают о влиянии гормональных кремов на маленьких детей. Неожиданные физические изменения были зарегистрированы как минимум у 10 детей.

Сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Гормональные кремы могут легко передавать вещество детям через кожный контакт. В Швеции был обнаружен необычный случай. У десятимесячной шведской девочки увеличился клитор, напоминая маленький пенис, после того, как она легла на грудь своего отца, который использовал гель с тестостероном. Случай был зафиксирован специалистами больницы Сальгренска при Гётеборгском университете.

По данным Euronews Health, в последние годы как минимум у десятка детей в Швеции наблюдались неожиданные физические изменения после случайного воздействия гормональных гелей и спреев.

Местные препараты, такие как гели, кремы и спреи, назначаются взрослым с гормональными нарушениями, пациентам, завершившим курс химиотерапии, и другим пациентам.

Опасный контакт

Врачи предупреждают:

Существует риск того, что дети могут впитывать гормоны при контакте кожи с кожей взрослых, использующих эти препараты.

По словам шведских врачей, методы защиты от гормональных нарушений могут привести к медицинским осложнениям, аналогичным случаю, зафиксированному в Гётеборге.

У младенцев до 12 месяцев кожа очень впитывающая. "Нам нужно защитить детей" от случайного воздействия сильных половых гормонов, объяснила доктор Йованна Дальгрен, главный врач педиатрического отделения Сальгренской университетской больницы, Euronews Health.

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