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Вплив стресу на шлунок та кишківник та як собі зарадити - розповідає гастроентеролог

Київ • УНН

 • 2206678 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Стрес може викликати появу будь-якого захворювання шлунково-кишкового тракту, у тому числі й аутоімунного. А тривалий стрес, такий як, наприклад, війна, спричиняє появі функціональних захворювань та загострення вже існуючих проблем, які раніше були лише на початкових стадіях. Про це в коментарі УНН розповіла лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська.

Вплив стресу на шлунок та кишківник та як собі зарадити - розповідає гастроентеролог

Цитата

«Стрес впливає. Тому що виділяються гормони стресу адреналін, норадреналін, кортизол, за рахунок чого зменшується кількість факторів захисту. Тобто, слизовий барʼєр шлунку стає більш проникним для дії соляної кислоти. Також, на фоні стресу може перистальтика або збільшуватися, коли розвивається діарейний синдром, або навпаки, у верхніх відділах сповільнюватися, і тоді виникає відчуття нудоти і важкості, їжа ніби стоїть. Взагалі, стрес може спровокувати будь-які хвороби шлунково-кишкового тракту, за виключенням гострого панкреатиту та гострого холециститу. Навіть для аутоімунних захворювань кишківника – хвороба крона, виразковий коліт – дуже часто тригером є або захворювання, наприклад, тяжка ГРВІ чи пневмонія, або дуже сильний стрес. Але захворювання, крім того, ще й знижує імунітет, і це також стрес для нашого організму. Тоді може виникнути і виразкова хвороба, і ерозивні ураження», – розповіла Белінська.

Деталі

Зарадити собі у випадку розладу ШКТ можна, дотримуючись щадного режиму харчування: не вживати грубу, смажену, жирну та гостру їжу, каву та чай замінити на звичайну воду, харчуватися 3-4 рази на день, але щоб проміжки між прийомами їжі не були більш ніж 6 годин. Також треба звертати увагу на температурний режим їжі, вона не повинна надто холодною чи гарячою. Як зазначає лікар, їжу краще вживати або теплою, або кімнатної температури.

«І своїм пацієнтам я індивідуально проговорюю, чим вони можуть собі допомогти, враховуючи вже конкретну ситуацію. Бо є люди, які дуже чутливі до стресу. Наприклад, насварили на роботі – болить шлунок. З ними ми обговорюємо, що можна випити, аби одразу втамувати загострення. Приймати ліки самостійно я б не радила», – зазначила гастроентеролог.

Війна – це умови, коли українці перебувають в хронічному стресі. Лікар говорить, що наразі в пацієнтів загострилися проблеми, які до цього жодним чином не давали про себе знати. Також спостерігаються почастішання випадків функціональних захворювань, в основною причиною яких є саме стрес.

«Тобто, у людини болить, але якоїсь патології ми не знаходимо. Це вісцеральна гіперчутливість – порушення нервової системи. Також те, що я особисто спостерігаю в своїй практиці, – частіше почала зустрічатися виразкова хвороба шлунку та виразковий коліт – це аутоімунне захворювання кишківника. Саме з війною пацієнти відчули симптоми, але причиною, стовідсотково, є не тільки стрес, він став додатковим тригером. Там і до цього було щось, але не було часу звернути на це увагу, або симптоми були легкі», – говорить лікар.

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