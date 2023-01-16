Влияние стресса на желудок и кишечник и как себе помочь - рассказывает гастроэнтеролог

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«Стресс влияет. Потому что выделяются гормоны стресса адреналин, норадреналин, кортизол, за счет чего уменьшается количество факторов защиты. То есть, слизистый барьер желудка становится более проницаемым для действия соляной кислоты. Также, на фоне стресса может перистальтика или увеличиваться, когда развивается диарейный синдром, или наоборот, в верхних отделах замедляться, и тогда возникает ощущение тошноты и тяжести, пища будто стоит. Вообще, стресс может спровоцировать любые болезни желудочно-кишечного тракта, за исключением острого панкреатита и острого холецистита. Даже для аутоиммунных заболеваний кишечника – болезнь крона, язвенный колит – очень часто триггером является либо заболевание, например, тяжелая ОРВИ или пневмония, либо очень сильный стресс. Но заболевание, кроме того, еще и снижает иммунитет, и это также стресс для нашего организма. Тогда может возникнуть и язвенная болезнь, и эрозивные поражения», – рассказала Белинская.

Детали

Помочь себе в случае расстройства ЖКТ можно, придерживаясь щадящего режима питания: не употреблять грубую, жареную, жирную и острую пищу, кофе и чай заменить на обычную воду, питаться 3-4 раза в день, но чтобы промежутки между приемами пищи не были более 6 часов. Также надо обращать внимание на температурный режим пищи, она не должна быть слишком холодной или горячей. Как отмечает врач, пищу лучше употреблять либо теплой, либо комнатной температуры.

«И своим пациентам я индивидуально проговариваю, чем они могут себе помочь, учитывая уже конкретную ситуацию. Потому что есть люди, которые очень чувствительны к стрессу. Например, накричали на работе – болит желудок. С ними мы обсуждаем, что можно выпить, чтобы сразу унять обострение. Принимать лекарства самостоятельно я бы не советовала», – отметила гастроэнтеролог.

Война – это условия, когда украинцы находятся в хроническом стрессе. Врач говорит, что сейчас у пациентов обострились проблемы, которые до этого никак не давали о себе знать. Также наблюдается учащение случаев функциональных заболеваний, основной причиной которых является именно стресс.

«То есть, у человека болит, но какой-то патологии мы не находим. Это висцеральная гиперчувствительность – нарушение нервной системы. Также то, что я лично наблюдаю в своей практике, – чаще стала встречаться язвенная болезнь желудка и язвенный колит – это аутоиммунное заболевание кишечника. Именно с войной пациенты почувствовали симптомы, но причиной, стопроцентно, является не только стресс, он стал дополнительным триггером. Там и до этого было что-то, но не было времени обратить на это внимание, или симптомы были легкие», – говорит врач.

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