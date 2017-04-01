Декларация министра энергетики: бронзовый Грушевский

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43237 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103060 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158122 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117170 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116977 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112835 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104484 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154016 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Декларация министра энергетики: бронзовый Грушевский

Декларация министра энергетики: бронзовый Грушевский

Киев  •  УНН

 • 17643 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подал свою декларацию доходов за прошлый 2016 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций, передает УНН.

Согласно документу, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик задекларировал 1200000 гривен дохода, 450 тыс. Долларов, 140 тыс. Евро и 1400000 гривен наличных средств, а также 450 тыс. Долларов и 100 тыс. Евро на банковских счетах.

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Министр задекларировал 221,987 тыс. Гривен доходов в виде заработной платы в Минэнерго (с апреля 2016), доход жены составил 941,955 тыс. Гривен от предпринимательской деятельности и 366,382 тыс. Гривен без указания источника.

Кроме того, И.Насалик задекларировал 890 000, 240 000 евро и 4700000 гривен наличных средств и пожертвования 1 млн гривен в адрес БПП в 2015.

Кроме того, министр задекларировал покупку 2 новых автомобиля Mercedes суммарной стоимостью 3800000 гривен в 2016 году.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 выпуска (владелец - И.Насалик) и Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016 выпуска (владелец - жена, Гузял).

Особое внимание в декларации И.Насалик уделил описанию движимого имущества, так в 100% собственности министра энергетики находится небелика коллекция антикварных изделий: статуя собаки из бронзы и мрамора, бронзовая статуя мальчика, вынимает занозу, бюст римского воина из бронзы и мрамора, бронзивий бюст Михаила Грушевского, две бронзовые статуи воина, два настольных письменный набор, статуя девушки с кувшином из мрамора и бронзовый лев. Также в полной собственности министра 13 ценных часов и 6 картин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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