Декларация министра энергетики: бронзовый Грушевский
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подал свою декларацию доходов за прошлый 2016 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций, передает УНН.
Согласно документу, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик задекларировал 1200000 гривен дохода, 450 тыс. Долларов, 140 тыс. Евро и 1400000 гривен наличных средств, а также 450 тыс. Долларов и 100 тыс. Евро на банковских счетах.
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Министр задекларировал 221,987 тыс. Гривен доходов в виде заработной платы в Минэнерго (с апреля 2016), доход жены составил 941,955 тыс. Гривен от предпринимательской деятельности и 366,382 тыс. Гривен без указания источника.
Кроме того, И.Насалик задекларировал 890 000, 240 000 евро и 4700000 гривен наличных средств и пожертвования 1 млн гривен в адрес БПП в 2015.
Кроме того, министр задекларировал покупку 2 новых автомобиля Mercedes суммарной стоимостью 3800000 гривен в 2016 году.
Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 выпуска (владелец - И.Насалик) и Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016 выпуска (владелец - жена, Гузял).
Особое внимание в декларации И.Насалик уделил описанию движимого имущества, так в 100% собственности министра энергетики находится небелика коллекция антикварных изделий: статуя собаки из бронзы и мрамора, бронзовая статуя мальчика, вынимает занозу, бюст римского воина из бронзы и мрамора, бронзивий бюст Михаила Грушевского, две бронзовые статуи воина, два настольных письменный набор, статуя девушки с кувшином из мрамора и бронзовый лев. Также в полной собственности министра 13 ценных часов и 6 картин.