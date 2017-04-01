Декларація міністра енергетики: бронзовий Грушевський, понад 1,2 млн грн доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик подав свою декларацію доходів за минулий 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій, передає УНН.
Згідно з документом, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик задекларував 1,2 млн гривень доходу, 450 тис. доларів, 140 тис. євро і 1,4 млн гривень готівкових коштів, а також 450 тис. доларів і 100 тис. євро на банківських рахунках.
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Міністр задекларував 221,987 тис. гривень доходів у вигляді заробітної плати в Міненерго (з квітня 2016), дохід дружини склав 941,955 тис. гривень від підприємницької діяльності та 366,382 тис. гривень без вказівки джерела.
Крім того, І.Насалик задекларував 890 тисяч, 240 тисяч євро і 4,7 млн гривень готівкових коштів і пожертвування 1 млн гривень на адресу БПП у 2015.
Крім того, міністр задекларував купівлю 2 нових автомобіля Mercedes сумарною вартістю 3,8 млн гривень в 2016 році.
Мова йде про автомобілі Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 року випуску (власник — І.Насалик) і Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016 року випуску (власник — дружина, Гузял).
Особливу увагу у декларації І.Насалик приділив опису рухомого майна, так у 100% власності міністра енергетики знаходиться небелика колекція антикварних виробів: статуя собаки із бронзи і мармуру, бронзова статуя хлопчика, що виймає скалку, бюст римського воїна із бронзи і мармуру, бронзивий бюст Михайла Грушевського, дві бронзові статуї воїна, два настільних письмових набіри, статуя дівчини з глеком з мармуру та бронзовий лев. Також у повній власності міністра 13 коштовних годинників та 6 картин.