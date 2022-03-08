Несколько групп спецназа были направлены для убийства семьи Зеленских: однако Президент отказался от предложения США и Запада эвакуироваться

Детали

В частности, ведущий спросил у Зеленского насчет предложения Запада и США об эвакуации его и его семьи из-за угрозы жизни. На что Президент ответил, что будет оставаться до победы.

Цитата

“Да мне предлагали. Было много информации, несколько групп спецназа были направлены чтобы убить меня и мою семью. Я сказал нет, как я могу сделать это, я гражданин моей страны и я избранный Президент этим народом”, - заявил он.

На вопрос ведущего, будет ли Зеленский оставаться до конца, каким бы он ни был - Президент ответил:

“Я бы хотел, чтобы конец был таким как у вас в американских фильмах. Хэппи энд для нашей страны", - подчеркнул Гарант.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 марта обратился к украинцам. Глава государства снял видео на Банковой и заверил, что ничего не боится и остается в Киеве.