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Декілька груп спецназу були направлені для вбивства родини Зеленських: однак Президент відмовився від пропозиції США та Заходу евакуюватись

Декілька груп спецназу були направлені для вбивства родини Зеленських: однак Президент відмовився від пропозиції США та Заходу евакуюватись

Київ • УНН

 • 84879 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Декілька груп спецназу були направлені для того, щоб вбити Президента України Володимира Зеленського та його родину. Лідери країн Заходу та США пропонували йому евакуюватися та покинути державу. однак Лідер держави відмовився від такої пропозиції. Про це Президент заявив у своєму інтерв’ю ABC, передає УНН.

Деталі

Зокрема, ведучій запитав в Зеленського щодо пропозиції Заходу та США про евакуацію його та його родини через загрозу життю. На що Президент відповів, що залишатиметься до перемоги.

Цитата

“Так мені пропонували. Було багато інформації, декілька груп спецназу були направлені щоб вбити мене та мою сім’ю. Я сказав ні, як я можу зробити це, я громадянин моєї країни і я обраний Президент цим народом”, - заявив він.

На запитання ведучого, чи буде Зеленський залишатися до кінця, яким би він не був - Президент відповів:

“Я б хотів, щоб кінець був таким як у вас в американських фільмах. Хеппі енд для нашої країни”, - наголосив Гарант.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 березня звернувся до українців. Глава держави зняв відео на Банковій і запевнив, що нічого не боїться та залишається у Києві.

Українські Національні Новини

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