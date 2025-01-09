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Декабрь теплых историй: "ДоброДій" помог 14 детям на сумму более 419 тысяч гривен

Декабрь теплых историй: "ДоброДій" помог 14 детям на сумму более 419 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 3095 просмотра

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Благотворительный фонд «ДоброДій» в декабре помог 14 детям на сумму 419 303 гривен. Средства пошли на реабилитацию, медицинское питание, лекарства и слуховые аппараты для тяжелобольных детей.

В декабре Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, помогла детям получить курсы реабилитации, специализированное медицинское питание, лекарства и даже слуховые аппараты. Общая сумма помощи 14 тяжелобольным детям составила 419 303,52 гривен, пишет УНН.

Декабрь стал месяцем, наполненным важными свершениями и теплыми историями помощи. Ваши взносы, ваша поддержка и ваша вера в добро помогли подарить детям и семьям надежду

- сообщили в Бирже Благотворительности.

В частности благотворители в декабре оплатили девять реабилитационных курсов для детей, которые борются за свое здоровье. "Каждый курс - это шанс для ребенка сделать шаг к полноценной жизни", - отмечают в „ДоброДій".

В декабре также было обеспечено специализированное медицинское питание для двух детей, чья жизнь зависит от правильного питания и закуплено лекарства для еще двух детей. "Каждая таблетка, каждый флакон - это вклад в будущее, где они смогут жить без боли", - отметили благотворители.

Одно из самых больших свершений декабря - это приобретение слуховых аппаратов для 2-летней Ангелины Пантюшиной. Девочка получила современные слуховые аппараты Oticon Xceed Play 1 BTE UP 675 120, которые стоили более 192 тысяч  гривен.

"Теперь мир для Ангелины наполнился звуками! Это больше, чем просто аппараты - это возможность социализироваться, учиться и чувствовать себя частью мира. Спасибо вам за то, что подарили Ангелине шанс на счастливое детство!", - рассказали в „ДоброДій".

Однако в Бирже Благотворительности отметили, что есть еще один ребенок, который ждет помощи. 16-летняя Тамила мечтает слышать мир. Ей нужны слуховые аппараты, чтобы открыть для себя новые возможности и не потерять шанс на полноценную жизнь. Поддержать девушку можно здесь.

Добавим

В общем, с февраля 2022 года Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила на помощь украинцам более 128,5 миллионов гривен.

Основные направления деятельности:

  •  Силы Обороны Украины: 91 530 000 грн - для обеспечения наших защитников всем необходимым: от амуниции до техники, которая спасает жизни на передовой.
    • Медицинские учреждения: 8 480 000 грн - для обеспечения больниц оборудованием, медикаментами и всем, что необходимо для оказания качественной медицинской помощи.
      •  Больные дети и подростки: 14 822 000 грн - для их лечения, реабилитации и возвращения к детству без боли.
        • Гуманитарные инициативы и социальные проекты: 13 730 000 грн - для поддержки семей, потерявших дом, переселенцев, детей-сирот и других уязвимых категорий.

          Поддержать благотворительные проекты "ДоброДій" можно здесь.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

          Общество
          vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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