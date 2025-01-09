Декабрь теплых историй: "ДоброДій" помог 14 детям на сумму более 419 тысяч гривен

В декабре Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, помогла детям получить курсы реабилитации, специализированное медицинское питание, лекарства и даже слуховые аппараты. Общая сумма помощи 14 тяжелобольным детям составила 419 303,52 гривен, пишет УНН.

Декабрь стал месяцем, наполненным важными свершениями и теплыми историями помощи. Ваши взносы, ваша поддержка и ваша вера в добро помогли подарить детям и семьям надежду - сообщили в Бирже Благотворительности.

В частности благотворители в декабре оплатили девять реабилитационных курсов для детей, которые борются за свое здоровье. "Каждый курс - это шанс для ребенка сделать шаг к полноценной жизни", - отмечают в „ДоброДій".

В декабре также было обеспечено специализированное медицинское питание для двух детей, чья жизнь зависит от правильного питания и закуплено лекарства для еще двух детей. "Каждая таблетка, каждый флакон - это вклад в будущее, где они смогут жить без боли", - отметили благотворители.

Одно из самых больших свершений декабря - это приобретение слуховых аппаратов для 2-летней Ангелины Пантюшиной. Девочка получила современные слуховые аппараты Oticon Xceed Play 1 BTE UP 675 120, которые стоили более 192 тысяч гривен.

"Теперь мир для Ангелины наполнился звуками! Это больше, чем просто аппараты - это возможность социализироваться, учиться и чувствовать себя частью мира. Спасибо вам за то, что подарили Ангелине шанс на счастливое детство!", - рассказали в „ДоброДій".

Однако в Бирже Благотворительности отметили, что есть еще один ребенок, который ждет помощи. 16-летняя Тамила мечтает слышать мир. Ей нужны слуховые аппараты, чтобы открыть для себя новые возможности и не потерять шанс на полноценную жизнь. Поддержать девушку можно здесь.

Добавим

В общем, с февраля 2022 года Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила на помощь украинцам более 128,5 миллионов гривен.

Основные направления деятельности:

Силы Обороны Украины: 91 530 000 грн - для обеспечения наших защитников всем необходимым: от амуниции до техники, которая спасает жизни на передовой.

Медицинские учреждения: 8 480 000 грн - для обеспечения больниц оборудованием, медикаментами и всем, что необходимо для оказания качественной медицинской помощи.

Больные дети и подростки: 14 822 000 грн - для их лечения, реабилитации и возвращения к детству без боли.

Гуманитарные инициативы и социальные проекты: 13 730 000 грн - для поддержки семей, потерявших дом, переселенцев, детей-сирот и других уязвимых категорий.

Поддержать благотворительные проекты "ДоброДій" можно здесь.