"Грудень теплих історій: "ДоброДій" допоміг 14 дітям на суму понад 419 тисяч гривень

У грудні Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, допомогла дітям отримати курси реабілітації, спеціалізоване медичне харчування, ліки і навіть слухові апарати. Загальна сума допомоги 14 важкохворим дітям склала 419 303,52 гривень, пише УНН.

Грудень став місяцем, наповненим важливими звершеннями та теплими історіями допомоги. Ваші внески, ваша підтримка і ваша віра у добро допомогли подарувати дітям і сім’ям надію - повідомили у Біржі Благодійності.

Зокрема благодійники у грудні сплатили за девʼять реабілітаційних курсів для дітей, які борються за своє здоров'я. "Кожен курс – це шанс для дитини зробити крок до повноцінного життя", - зазначають у "ДоброДій".

В грудні також було забезпечене спеціалізоване медичне харчування для двох дітей, чиє життя залежить від правильного харчування і закуплено ліки для ще двох дітей. "Кожна таблетка, кожен флакон – це внесок у майбутнє, де вони зможуть жити без болю", - зазначили благодійники.

Одне з найбільших звершень грудня — це придбання слухових апаратів для 2-річної Ангеліни Пантюшиної. Дівчинка отримала сучасні слухові апарати Oticon Xceed Play 1 BTE UP 675 120, які коштували понад 192 тисячі гривень.

"Тепер світ для Ангеліни наповнився звуками! Це більше, ніж просто апарати - це можливість соціалізуватися, навчатися і відчувати себе частиною світу. Дякуємо вам за те, що подарували Ангеліні шанс на щасливе дитинство!", - розповіли у "ДоброДій".

Водноча у Біржі Благодійності зазначили, що є ще одна дитина, яка чекає на допомогу. 16-річна Таміла мріє чути світ. Їй потрібні слухові апарати, щоб відкрити для себе нові можливості й не втратити шанс на повноцінне життя. Підтримати дівчину можна тут.

Додамо

Загалом, з лютого 2022 року Біржа Благодійності "ДоброДій" спрямувала на допомогу українцям понад 128 ,5 мільйонів гривень.

Основні напрями діяльності:

Сили Оборони України: 91 530 000 грн – для забезпечення наших захисників усім необхідним: від амуніції до техніки, що рятує життя на передовій.

Медичні установи: 8 480 000 грн – для забезпечення лікарень обладнанням, медикаментами та всім, що необхідно для надання якісної медичної допомоги.

Хворі діти та підлітки: 14 822 000 грн – для їхнього лікування, реабілітації та повернення до дитинства без болю.

Гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти: 13 730 000 грн – для підтримки родин, які втратили дім, переселенців, дітей-сиріт та інших вразливих категорій.

Підтримати благодійні проєкти "ДоброДій" можна тут.