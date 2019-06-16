Дефлимпийские футболисты сборной Украины стали чемпионами Европы

В турнире приняли участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Украинцы стали первыми в своем квартете, поочередно одолев Англию (3:1), Францию (2:0) и Швецию (2:0). В плей-офф "сине-желтые" прошли Россию (2:1) и Ирландию (1:0), а в финальном поединке победили Германию (2:0).

Отметим, что дефлимпийская сборная Украины впервые победила на чемпионате Европы.

Кроме того отметим, что бронзовыми призерами соревнований стали хозяева - греки.