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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дефлимпийские футболисты сборной Украины стали чемпионами Европы

Киев • УНН

 • 13966 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Сборная Украины среди спортсменов с нарушениями слуха завоевала золотые медали на континентальном первенстве, которое проходило в течение двух недель в греческом Ираклионе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Дефлимпийские футболисты сборной Украины стали чемпионами Европы

В турнире приняли участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Украинцы стали первыми в своем квартете, поочередно одолев Англию (3:1), Францию (2:0) и Швецию (2:0). В плей-офф "сине-желтые" прошли Россию (2:1) и Ирландию (1:0), а в финальном поединке победили Германию (2:0).

Отметим, что дефлимпийская сборная Украины впервые победила на чемпионате Европы.

Кроме того отметим, что бронзовыми призерами соревнований стали хозяева - греки.

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