Дефлімпійські футболісти збірної України стали чемпіонами Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Збірна України серед спортсменів із порушеннями слуху здобула золоті медалі на континентальній першості, яка проходила впродовж двох тижнів у грецькому Іракліоні, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
У турнірі взяли участь 16 команд, які були розбиті на чотири групи. Українці стали першими у своєму квартеті, почергово здолавши Англію (3:1), Францію (2:0) та Швецію (2:0). У плей-офф "синьо-жовті" пройшли Росію (2:1) та Ірландію (1:0),а у фінальному поєдинку перемогли Німеччину (2:0).
Зазначимо, що дефлімпійська збірна України вперше перемогла на чемпіонаті Європи.
Крім того відзначимо, що бронзовими призерами змагань стали господарі — греки.