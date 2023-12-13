Дефицита электроэнергии в Украине нет - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии и отсутствии графиков отключения
Дефицита электроэнергии в Украине нет, ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.
Дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксировано и не предвидится на текущие. Электроэнергии, которую генерируют украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также будет осуществляться коммерческий импорт электроэнергии
Генерация и потребление
В течение суток в краткосрочные аварийные ремонты вышли 2 блока ТЭС. Аварийно отключалось оборудование на одной из ТЭЦ, однако электроцентраль уже в работе, отметили в министерстве.
Шахты, которые вчера находились без напряжения в результате вражеского обстрела, как сообщается, - запитаны.
В Минэнерго подтвердили, что графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей. "Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована", - указали в министерстве.
В Минэнерго отметили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно утром с 9:00 до 11:00 и вечером - с 17:00 до 19:00).
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе стабилен - составляет 15,66 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Дефицита электроэнергии в Украине нет - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии и отсутствии графиков отключения.
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