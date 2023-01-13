Дефицит электричества сохраняется на том же уровне, возможны аварийные отключения - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. Соответственно сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00, - сообщает Укрэнерго. - В то же время уже на выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления".

Детали

Каждый оператор системы распределения, напомнили в компании, в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Дополнение

В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией в выходные.