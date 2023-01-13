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Дефіцит електрики зберігається на тому ж рівні, можливі аварійні відключення - Укренерго

Київ • УНН

 • 490098 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Зберігається дефіцит потужності, особливо виражений у ранковий та вечірній піки споживання. До всіх областей доведені ліміти - протягом майже усієї доби. Перевищення лімітів призводить до необхідності аварійних відключень, повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

Дефіцит електрики зберігається на тому ж рівні, можливі аварійні відключення - Укренерго

Цитата

"Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня. Відповідно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання. Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00, - повідомляє Укренерго. - Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання".

Деталі

Кожен оператор системи розподілу, нагадали у компанії, у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Доповнення

В Укренерго пообіцяли покращення ситуації з електроенергією на вихідних.

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