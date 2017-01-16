Дебаты во Франции определили самого убедительного кандидата от социалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Экс-министр экономики Франции Арно Монтебур второй раз подряд становится самым убедительным участником дебатов на праймериз социалистов и их сторонников перед президентскими выборами, как свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV, передает УНН.
Если по итогам первых дебатов А.Монтебур получил поддержку 29% телезрителей, разделив первую строчку рейтинга с одним из своих соперников - экс-премьером Мануэлем Вальсом, то в этот раз он возглавляет рейтинг один. М.Вальса поддержали только 26% опрошенных, а замкнул тройку лидеров бывший министр образования страны Бенуа Амон, который набрал 25%.
Участие в опросе приняли 1053 телезрителя. Дебаты транслировались в прямом эфире BFMTV и iTele.
Борьбу за право баллотироваться ведут семь кандидатов: М.Вальс, А.Монтебур, двое бывших министров образования - Бенуа Амон и Венсан Пейон, бывший министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания (нижняя палата), лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.
Праймериз правящей Социалистической партии и ее сторонников пройдут во Франции в два тура 22 и 29 января.
Как сообщал УНН, французские правые силы официально выдвинули кандидатом в президенты победителя праймериз консервативной Республиканской партии, бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.