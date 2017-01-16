Дебати у Франції визначили найпереконливішого кандидата від соціалістів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Екс-міністр економіки Франції Арно Монтебур вдруге поспіль стає найпереконливішим учасником дебатів на праймеріз соціалістів і їх прихильників перед президентськими виборами, як свідчать дані опитування, проведеного дослідницькою компанією Elabe на замовлення телеканалу BFMTV, передає УНН.
Якщо за підсумками перших дебатів А.Монтебур, який отримав підтримку 29% телеглядачів, розділивши перший рядок рейтингу з одним зі своїх суперників — екс-прем’єром Мануелем Вальсом, то в цей раз він очолює рейтинг один. М.Вальса підтримали лише 26% опитаних, а замкнув трійку лідерів колишній міністр освіти країни Бенуа Амон, який набрав 25%.
Участь в опитуванні взяли 1053 телеглядача. Дебати транслювалися в прямому ефірі BFMTV і iTele.
Боротьбу за право балотуватися ведуть сім кандидатів: М.Вальс, А.Монтебур, двоє колишніх міністрів освіти — Бенуа Амон і Венсан Пейон, колишній міністр житлового господарства, лідер Радикальної лівої партії Сільвія Пинель, лідер партії “Демократичний фронт” Жан-Люк Беннаміас і віце-спікер Національних зборів (нижня палата), лідер Екологічної партії Франсуа де Рюжі.
Праймеріз правлячої Соціалістичної партії і її прихильників пройдуть у Франції в два тури 22 і 29 січня.
Як повідомляв УНН, французькі праві сили офіційно висунули кандидатом в президенти переможця праймеріз консервативної Республіканської партії, колишнього прем’єр-міністра Франсуа Фійона.