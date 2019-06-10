ГБР просит предоставить видеозаписи с камер наблюдения в деле с ситуационной комнатой АП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Государственное бюро расследований просит предоставить видеозаписи с камер наблюдения в деле об исчезновении оборудования с ситуационной комнаты Администрации Президента. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
"Соответствующие запросы были направлены в Администрацию Президента о предоставлении видеозаписей с камер наблюдения, различных договоров на установку оборудования и проведения закупок", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что следственные действия продолжаются, был проведен осмотр места происшествия - зафиксировано отсутствие серверов, мониторов, сопутствующего оборудования, мебели.
Кроме того, как сообщили в ГБР, в производстве планируется проведение допроса еще нескольких человек.
Напомним, в Государственном бюро расследований вызвали на допрос пресс-секретаря пятого президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу исчезновения оборудования с ситуационной комнаты АП.