ДБР просить надати відеозаписи з камер спостереження у справі з ситуаційною кімнатою АП

"Відповідні запити було скеровано до Адміністрації Президента щодо надання відеозаписів з камер спостережень, різноманітних договорів на встановлення обладнання та проведення закупок", - зазначили у прес-службі.



У прес-службі додали, що слідчі дії тривають, був проведений огляд місця події – зафіксована відсутність серверів, моніторів, супутнього обладнання, меблів.



Крім того, як повідомили у ДБР, у провадженні планується проведення допиту ще кількох осіб.



Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань викликали на допит прес-секретаря п’ятого президента України Петра Порошенка Святослава Цеголко у справі зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП.