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ДБР просить надати відеозаписи з камер спостереження у справі з ситуаційною кімнатою АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Державне бюро розслідувань просить надати відеозаписи з камер спостереження у справі про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.

"Відповідні запити було скеровано до Адміністрації Президента щодо надання відеозаписів з камер спостережень, різноманітних договорів на встановлення обладнання та проведення закупок", - зазначили у прес-службі.

У прес-службі додали, що слідчі дії тривають, був проведений огляд місця події – зафіксована відсутність серверів, моніторів, супутнього обладнання, меблів.

Крім того, як повідомили у ДБР, у провадженні планується проведення допиту ще кількох осіб.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань викликали на допит прес-секретаря п’ятого президента України Петра Порошенка Святослава Цеголко у справі зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП.

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