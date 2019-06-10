ДБР просить надати відеозаписи з камер спостереження у справі з ситуаційною кімнатою АП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Державне бюро розслідувань просить надати відеозаписи з камер спостереження у справі про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.
"Відповідні запити було скеровано до Адміністрації Президента щодо надання відеозаписів з камер спостережень, різноманітних договорів на встановлення обладнання та проведення закупок", - зазначили у прес-службі.
У прес-службі додали, що слідчі дії тривають, був проведений огляд місця події – зафіксована відсутність серверів, моніторів, супутнього обладнання, меблів.
Крім того, як повідомили у ДБР, у провадженні планується проведення допиту ще кількох осіб.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань викликали на допит прес-секретаря п’ятого президента України Петра Порошенка Святослава Цеголко у справі зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП.