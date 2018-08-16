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ГБР приняло на работу первую партию кадров

Киев • УНН

 • 12638 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Назначены первые 42 победителя конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

ГБР приняло на работу первую партию кадров

“42 победителей конкурса назначены на должности в центральном аппарате ГБР. Среди них — главные и ведущие специалисты управлений и отделов Бюро: правового обеспечения, международного сотрудничества и внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, кадровой работы и государственной службы и тому подобное. 16 августа они приняли присягу государственного служащего”, - говорится в сообщении.

Всего определены 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований: 54 государственных служащих и 126 следователей.

Относительно победителей на должности следователей уже начались специальные проверки органами государственной власти.

“Это обязательная процедура, которую перед назначением должны пройти все кандидаты на должности следователей. Проверять будут СБУ, Национальная полиция, Министерство обороны, Министерство юстиции, НАПК и другие органы. Как только проверка закончится и если она будет положительная, следователи будут назначены на должности”, - разъяснил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Также продолжаются конкурсы на 455 должностей до семи территориальных управлений ГБР.

Ранее в ГБР прокомментировали блестящий результат по вступительному экзамену.

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