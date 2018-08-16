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ДБР прийняло на роботу першу партію кадрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Призначено перших 42 переможців конкурсу на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань. Про це повідомила прес-служба ДБР, передає УНН.

ДБР прийняло на роботу першу партію кадрів

“42 переможців конкурсу призначено на посади в центральному апараті ДБР. Серед них — головні та провідні спеціалісти управлінь та відділів Бюро: правового забезпечення, міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій, режимно-секретної роботи та захисту інформації, внутрішнього аудиту, кадрової роботи та державної служби тощо. 16 серпня вони склали присягу державного службовця”, — йдеться у повідомленні.

Усього визначено 180 переможців конкурсу на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань: 54 державних службовців та 126 слідчих.

Стосовно переможців на посади слідчих вже розпочалися спеціальні перевірки органами державної влади.

“Це обов’язкова процедура, яку перед призначенням мають пройти всі кандидати на посади слідчих. Перевірятиме СБУ, Національна поліція, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, НАЗК та інші органи. Як тільки перевірка закінчиться і якщо вона буде позитивна, слідчих буде призначено на посади”, — роз’яснив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Також тривають конкурси на 455 посад до семи територіальних управлінь ДБР.

Раніше у ДБР прокоментували блискучий результат зі вступного випробування.

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