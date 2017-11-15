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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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13:18 • 41087 просмотра

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ГБР может заработать с наполовину укомплектованным штатом - Матиос

ГБР может заработать с наполовину укомплектованным штатом - Матиос

Киев  •  УНН

 • 10514 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Государственное бюро расследований может заработать с 1 июня 2018 при 50-процентном наполненные штата. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"1 июня может заработать ГБР даже с наполовину укомплектованным штатом - это будет работающая структура", - сказал Матиос.

По его словам, на полную мощность ГБР сможет заработать в течение 8 месяцев - года со дня создания, но при условии, если Кабинетом министров Украины будет утверждено 33 регламентирующих документа.

Кроме того, Матиос также рассказал о штате ГБР. По его словам, 31% сотрудников в новой правоохранительной структуре будут составлять следователи из органов прокуратуры, 19% - из других правоохранительных органов и 51% будут лица с юридическим образованием и опытом работы в области права.

Напомним, руководителя Государственного бюро расследований объявят 16 ноября.

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