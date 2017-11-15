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ДБР може запрацювати з наполовину укомплектованим штатом - Матіос

ДБР може запрацювати з наполовину укомплектованим штатом - Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань може запрацювати з 1 червня 2018 року при 50-відсотковому наповнені штату. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

"1 червня може запрацювати ДБР навіть з наполовину укомплектованим штатом – це буде працююча структура", - сказав А.Матіос.

За його словами, на повну потужність ДБР зможе запрацювати впродовж 8 місцяв – 1 року з дня створення, але за умови, якщо Кабінетом міністрів України буде затверджено 33 регламентуючі документи.

Крім того, Матіос також розповів про штат ДБР. За його словами, 31% співробітників в новій правоохоронній структурі складатимуть слідчі з органів прокуратури, 19% - з інших правоохоронних органів і 51% будуть особи з юридичною освітою і досвідом роботи в галузі права.

Нагадаємо, керівника Державного бюро розслідувань оголосять 16 листопада.

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