ДБР може запрацювати з наполовину укомплектованим штатом - Матіос

"1 червня може запрацювати ДБР навіть з наполовину укомплектованим штатом – це буде працююча структура", - сказав А.Матіос.

За його словами, на повну потужність ДБР зможе запрацювати впродовж 8 місцяв – 1 року з дня створення, але за умови, якщо Кабінетом міністрів України буде затверджено 33 регламентуючі документи.

Крім того, Матіос також розповів про штат ДБР. За його словами, 31% співробітників в новій правоохоронній структурі складатимуть слідчі з органів прокуратури, 19% - з інших правоохоронних органів і 51% будуть особи з юридичною освітою і досвідом роботи в галузі права.

Нагадаємо, керівника Державного бюро розслідувань оголосять 16 листопада.