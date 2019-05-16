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7 марта, 06:35 • 111595 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137738 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144647 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130141 просмотра

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Актуальное
Дата слушания по делу “Украина против России” появилась на сайте ЕСПЧ

Дата слушания по делу “Украина против России” появилась на сайте ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 4756 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Европейский суд по правам человека указал дату слушания по жалобе Украины против России в календаре слушаний на сайте суда, передаёт УНН.

Так, слушание Большой палаты при Европейском суде по правам человека назначено на 09:15 (10:15 п Киеву) 11 сентября 2019 года.

На рассмотрении Суда начиная с 2014 года находилось пять межгосударственных заявлений Украина-Россия:

— Украина против России (VIII) (жалоба № 55855/18) относительно событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

— Украина против России (VII) (жалоба № 38334/18), в которой утверждается, что задержание и преследование граждан Украины по различным уголовным обвинениям является политически мотивированным.

— Украина против России (относительно Крыма) (жалоба № 20958/14).

— Украина против России (относительно Восточной Украины) (№ 8019/16).

— Украина против России (II) (заявление № 43800/14) о предполагаемом похищении трех групп детей на востоке Украины и трех случаях их временного перемещения в Россию в период с июня по август 2014 года.

Так же существовало еще одно дело, Украина против России (III) (№ 49537/14), которое было прекращено после того, как украинское правительство заявило, что не желает его продолжать.

Напомним, ранее уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лещина сообщил, что Европейский суд по правам человека назначил дату слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до “юридического оформления” аннексии решением государственной думы РФ.

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