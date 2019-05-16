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Дата слухання у справі "Україна проти Росії" з'явилася на сайті ЄСПЛ

Дата слухання у справі "Україна проти Росії" з'явилася на сайті ЄСПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Європейський суд з прав людини вказав дату слухання за скаргою України проти Росії в календарі слухань на сайті суду, передає УНН.

Так, слухання Великої палати при Європейському суді з прав людини призначено на 9:15 (10:15 п Києву) 11 вересня 2019 року.

На розгляді Суду починаючи з 2014 року перебувало п'ять міждержавних заяв Україна-Росія:

- Україна проти Росії (VIII) (скарга № 55855/18) щодо подій у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

- Україна проти Росії (VII) (скарга № 38334/18), в якій стверджується, що затримання і переслідування громадян України за різними кримінальними звинуваченнями є політично мотивованим.

- Україна проти Росії ( щодо Криму ) (скарга № 20958/14).

- Україна проти Росії (щодо Східної України) (№ 8019/16).

- Україна проти Росії (II) (заява № 43800/14) про передбачуване викрадення трьох груп дітей на сході України і трьох випадках їх тимчасового переміщення до Росії в період з червня по серпень 2014 року.

Так само існувала ще одна справа, Україна проти Росії (III) (№ 49537/14), яке було припинено після того, як український уряд заявив, що не бажає його продовжувати.

Нагадаємо, раніше уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина повідомив, що Європейський суд з прав людини призначив дату слухання за скаргою України проти Росії щодо того, здійснювала чи РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи РФ.

Українські Національні Новини

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