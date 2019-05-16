Дата слухання у справі "Україна проти Росії" з'явилася на сайті ЄСПЛ

Так, слухання Великої палати при Європейському суді з прав людини призначено на 9:15 (10:15 п Києву) 11 вересня 2019 року.

На розгляді Суду починаючи з 2014 року перебувало п'ять міждержавних заяв Україна-Росія:

- Україна проти Росії (VIII) (скарга № 55855/18) щодо подій у Керченській протоці в листопаді 2018 року.



- Україна проти Росії (VII) (скарга № 38334/18), в якій стверджується, що затримання і переслідування громадян України за різними кримінальними звинуваченнями є політично мотивованим.



- Україна проти Росії ( щодо Криму ) (скарга № 20958/14).



- Україна проти Росії (щодо Східної України) (№ 8019/16).



- Україна проти Росії (II) (заява № 43800/14) про передбачуване викрадення трьох груп дітей на сході України і трьох випадках їх тимчасового переміщення до Росії в період з червня по серпень 2014 року.



Так само існувала ще одна справа, Україна проти Росії (III) (№ 49537/14), яке було припинено після того, як український уряд заявив, що не бажає його продовжувати.

Нагадаємо, раніше уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина повідомив, що Європейський суд з прав людини призначив дату слухання за скаргою України проти Росії щодо того, здійснювала чи РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи РФ.