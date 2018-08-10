Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ относительно политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня в Европейский суд по правам человека направлено межгосударственную жалобу Украины, которая касается украинских политзаключенных. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает УНН.
"Сегодня в Европейский суд по правам человека направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается наших политических заключенных! Теперь вопрос политических заключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда", - написал он.
Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины планирует в ближайшее время подать очередной иск против России в Европейский Суд по правам человека относительно украинских политзаключенных. Его до сих пор не подали, поскольку надеялись на урегулирование вопроса с политзаключенными дипломатическим путем.
Напомним, Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против Российской Федерации относительно Донбасса и Крыма в два больших дела.
Ранее, Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по жалобам Украины против Российской Федерации.