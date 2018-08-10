Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ относительно политзаключенных

"Сегодня в Европейский суд по правам человека направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается наших политических заключенных! Теперь вопрос политических заключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда", - написал он.

Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины планирует в ближайшее время подать очередной иск против России в Европейский Суд по правам человека относительно украинских политзаключенных. Его до сих пор не подали, поскольку надеялись на урегулирование вопроса с политзаключенными дипломатическим путем.

Напомним, Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против Российской Федерации относительно Донбасса и Крыма в два больших дела.

Ранее, Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по жалобам Украины против Российской Федерации.