Україна подала до ЕСПЛ позов проти РФ щодо політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні до Європейського суду з прав людини направлено міждержавну заяву України, яка стосується українських політв’язнів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.
"Сьогодні до Європейського суду з прав людини направлено міждержавну заяву України, яка стосується наших політичних в’язнів! Відтепер питання політичних в’язнів розглядатиметься в правовій площині Європейського суду", - написав він.
Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції України планує найближчим часом подати черговий позов проти Росії до Європейського Суду з Прав людини стосовно українських політв’язнів. Його досі не подали, оскільки сподівались на врегулювання питання з політв’язнями дипломатичним шляхом.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини об’єднав чотири міждержавні заяви України проти Російської Федерації щодо Донбасу та Криму у дві великі справи.
Раніше, Велика палата Європейського суду з прав людини призначила засідання за скаргами України проти Російської Федерації.