Датская компания JYSK навсегда закроет свои магазины в россии

Детали

"Все магазины JYSK в россии временно закрыты с 3 марта. (...) После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в россии стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет рф", - говорится в заявлении.

Президент и генеральный директор JYSK Ян Бег отметил, что компания приехала в россию с желанием предоставить выгодное предложение населению, и начала работу с хорошим стартом. Однако в нынешней ситуации руководство не видит альтернативы закрытию деятельности в россии.

Начиная с 31 марта, в россии временно откроют магазины JYSK для распродажи. После того, как товары будут распроданы, магазины закроют навсегда.

Напомним

Ашан не планирует покидать россию.