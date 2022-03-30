Датская компания JYSK навсегда закроет свои магазины в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Датская сеть мебельных магазинов JYSK решила полностью разорвать бизнес с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
"Все магазины JYSK в россии временно закрыты с 3 марта. (...) После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в россии стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет рф", - говорится в заявлении.
Президент и генеральный директор JYSK Ян Бег отметил, что компания приехала в россию с желанием предоставить выгодное предложение населению, и начала работу с хорошим стартом. Однако в нынешней ситуации руководство не видит альтернативы закрытию деятельности в россии.
Начиная с 31 марта, в россии временно откроют магазины JYSK для распродажи. После того, как товары будут распроданы, магазины закроют навсегда.
Напомним
Ашан не планирует покидать россию.